Девушка-боец из Казахстана отреагировала на "переход" в UFC

Профессиональный боец ММА Аян Турсын (7-0) высказалась о своих перспективах перейти в UFC. На протяжении нескольких лет ее называют будущей представительницей Казахстана в лучшей лиге мира, передает корреспондент Vesti.kz.

Чемпионка минимального веса лиги OCTAGON заявила, что у нее есть планы на ближайшее будущее, даже после предстоящей защиты своего титула. Но и про UFC 30-летняя спортсменка не забывает.

"Сейчас меня называют бойцом, которая ближе всех к UFC. Я верю, что такие слова людям не приходят на язык просто так - значит, на то воля Аллаха. Ин ша Аллах, скоро будут хорошие новости, ждем! Помимо этого, впереди чемпионат мира по рукопашному бою. После предстоящего поединка начну подготовку к этому турниру. А пока моя главная цель - успешно защитить свой чемпионский титул!", - сказала она в интервью Sportnews.kz.

19 апреля в Алматы пройдет турнир OCTAGON 71. В главном событии вечера Турсын проведет защиту пояса против 20-летней Фариды Абдуевой (4-1) из Кыргызстана.