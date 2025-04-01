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UFC
Вчера 20:51
 

Хасбик бросил вызов уроженцу Казахстана

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Хасбик бросил вызов уроженцу Казахстана ©UFC

Популярный российский блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) иронично отреагировал на признание боя между американцем Джастином Гэтжи (26-5) и азербайджанцем Рафаэлем Физиевым (12-4) лучшим поединком марта в промоушене UFC, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.

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Популярный российский блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) иронично отреагировал на признание боя между американцем Джастином Гэтжи (26-5) и азербайджанцем Рафаэлем Физиевым (12-4) лучшим поединком марта в промоушене UFC, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.

9 марта Гейджи победил Физиева единогласным решением судей на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

"Готов подраться с ними обоими. В один вечер", - написал Хасбик в социальных сетях.

Напомним, Рафаэль является уроженцем села Кордай в Жамбылской области Казахстана. Однако в лиге Даны Уайта он выступает под флагом Азербайджана, гражданство которого получил ранее.

В сентябре 2022 года Магомедов заключил пятилетний контракт с UFC на развитие медийных активностей и теперь он наслаждается всемирной известностью.

Его антропометрические данные также вызывают любопытство: его рост составляет 93 сантиметра, а вес - 18 килограммов.


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