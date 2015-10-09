Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 13:40
 

Есть минусы? "Казахский король нокаутов" сделал честное признание о домашних боях

  Комментарии

Поделиться
Есть минусы? "Казахский король нокаутов" сделал честное признание о домашних боях ©instagram.com/sultanzaurbek/

Казахстанский боксер Султан Заурбек (19-0, 13 КО) по прозвищу "Казахский король нокаутов" высказался о предстоящем поединке в Астане, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боксер Султан Заурбек (19-0, 13 КО) по прозвищу "Казахский король нокаутов" высказался о предстоящем поединке в Астане, передают Vesti.kz.

Продолжение
В боксе задумали революцию после победы Канело над Головкиным
Сегодня 15:01  

5 апреля ему предстоит сразиться с южноафриканцем Азинга Фузиле (18-2, 12 КО). Казахстанец будет выступать при родных трибунах. Однако он видит в этом и обратную сторону.

"На глазах у народа выступать сложнее. Потому что ты находишься перед всеми болельщиками, перед родными и близкими. Конечно же, наши казахстанцы поддерживают нас и за рубежом. Но ответственность гораздо тяжелее, когда дерешься дома. Есть как плюсы, так и минусы.

5 апреля - исторический вечер. Объединенный чемпион (Жанибек Алимханулы) защитит свои титулы. Я буду драться в рамках IBF.

Оппонент имеет опыт в бою за титул чемпиона мира, имеет опыт в 12 раундах. Левша, я тоже левша. Соперника видели, анализировали. Сейчас идет весогонка.

Для меня это большая возможность. Потому что если я выиграю этот поединок, то стану обязательным претендентом для чемпиона IBF", - сказал Заурбек в эфире Qazaqstan TV.


На данный момент чемпионом Международной боксерской федерации (IBF) во втором полулегком весе, где выступает казахстанец, является ирландец Энтони Какаче (23-1, 8 KO).

Добавим, что Фузиле ранее был чемпионом IBF Inter-Continental, а также владел "африканским" поясом IBF.

Главным событием вечера бокса в Астане станет поединок объединенного чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) против француза Анауэля Нгамиссенге (14-0, 9 КО).


Ранее "Казахский король нокаутов" узнал о возможных проблемах соперника перед боем в Астане. Также Алимханулы остался без крупного боя в 2025 году.

"Я никогда этого не забуду". Чемпион с 30-0 признал силу удара Головкина

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Фулхэм
Фулхэм
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Фулхэм
Проголосовало 282 человек
Заурбек Султан Бокс Казахстанский Бокс Профессиональный бокс IBF

Реклама

Живи спортом!