Есть минусы? "Казахский король нокаутов" сделал честное признание о домашних боях

Казахстанский боксер Султан Заурбек (19-0, 13 КО) по прозвищу "Казахский король нокаутов" высказался о предстоящем поединке в Астане, передают Vesti.kz.

5 апреля ему предстоит сразиться с южноафриканцем Азинга Фузиле (18-2, 12 КО). Казахстанец будет выступать при родных трибунах. Однако он видит в этом и обратную сторону.

"На глазах у народа выступать сложнее. Потому что ты находишься перед всеми болельщиками, перед родными и близкими. Конечно же, наши казахстанцы поддерживают нас и за рубежом. Но ответственность гораздо тяжелее, когда дерешься дома. Есть как плюсы, так и минусы.

5 апреля - исторический вечер. Объединенный чемпион (Жанибек Алимханулы) защитит свои титулы. Я буду драться в рамках IBF.

Оппонент имеет опыт в бою за титул чемпиона мира, имеет опыт в 12 раундах. Левша, я тоже левша. Соперника видели, анализировали. Сейчас идет весогонка.

Для меня это большая возможность. Потому что если я выиграю этот поединок, то стану обязательным претендентом для чемпиона IBF", - сказал Заурбек в эфире Qazaqstan TV.