Головкин принял участие в Кубке мира по боксу и сделал заявление

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана (НОК ) и председатель Олимпийской комиссии World Boxing (WB) Геннадий Головкин принял участие в церемонии открытия первого этапа Кубка мира по боксу под эгидой WB, передают Vesti.kz.

Головкин выступил на церемонии открытия

Мероприятие состоялось в городе Фос-ду-Игуасу (Бразилия). В своем обращении Головкин подчеркнул важность сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе и отметил необходимость дальнейшего развития этого вида спорта. Он также подчеркнул, что нынешний Кубок мира играет значительную роль в популяризации бокса в Южной Америке.

Также, как сообщает НОК РК, Головкин выразил уверенность, что турнир станет важным этапом подготовки спортсменов к грядущей Олимпиаде.

Даты турниров. Когда соревнования в Казахстане?

Стоит отметить, что в соревнованиях первого этапа Кубка мира принимают участие 130 боксеров из 18 стран. Следующий этап пройдет в Казахстане с 30 июня по 7 июля, а затем с 21 по 27 июля состоится еще один турнир, место проведения которого пока остается неизвестным. Финальная стадия Кубка мира запланирована на 15–22 ноября в Индии.

Помимо прочего, в текущем году под эгидой World Boxing запланировано проведение чемпионата мира. Его розыгрыш должен пройти в Великобритании с 4 по 14 сентября.

Что такое World Boxing?

Напомним, в феврале 2022 года Международный Олимпийский комитет (МОК) утвердил перечень дисциплин для Олимпийских игр 2028 года, и бокс не вошел в этот список. Причиной такого решения стали серьезные претензии к деятельности Международной ассоциации бокса (IBA), которая утратила доверие МОК из-за финансовых и организационных проблем. В июне 2023 года Олимпийский комитет окончательно лишил IBA официального статуса, что поставило под вопрос будущее бокса в олимпийской программе.

В качестве альтернативы IBA в 2023 году был создан World Boxing, председателем которого стал Головкин. 17 марта 2025-го Исполком МОКа принял решение включить бокс в число олимпийских дисциплин на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. А организацию соревнований по этому виду спорта поручили WB.

Ранее достижение Геннадия Головкина вызвало восторг. Также в боксе задумали революцию после победы Канело над Головкиным.

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