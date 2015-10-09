В боксе задумали революцию после победы Канело над Головкиным

Эксперты вспомнили бой легендарного казахстанца Геннадия GGG Головкина (42-2, 37 KO) с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО) и назвали недостатки действующей системы бокса, передают Vesti.kz.

Самый спорный бой Головкина

Их поединок (2017) признали одним из самых критикуемых в истории. Однако волна недовольств вызвана не качеством противостояния, а его судейством. Многие наблюдатели считали, что Головкин сделал достаточно, чтобы обеспечить победу, но бой был спорно завершен вничью. А рефери Аделаида Берд дала необъяснимую карточку 118-110 в пользу Альвареса. Это решение вызвало возмущение и усилило подозрения в предвзятости судейства в громких боях.

Предлагаемые нововведения

Для предотвращения подобных скандалов эксперт Рики Кэрролл из BFW предлагает введения новых правил судейства. Одним из таких может стать открытый подсчет очков. При такой системе боксеры и болельщики точно будут знать, в какой позиции находятся спортсмены на протяжении всего боя, что исключает неожиданные решения после финального гонга.

Также было предложено внедрить искусственный интеллект (ИИ). Системы подсчета очков на основе ИИ могли бы анализировать бои, используя объективные критерии, отслеживая количество нанесенных ударов, мощных ударов и общий контроль над рингом. ИИ мог бы помогать судьям принимать более точные решения или даже служить альтернативой автоматизированного подсчета очков.

Помимо прочего, в боксе, по мнению Кэрролл, мог бы появится мгновенный повтор для судей и специальные датчики, которые будут на спортсменах на протяжении всего поединка.

Главный соперник GGG

Напомним, первое противостояние Головкина и Канело состоялось в 2017 году и завершилось ничьей. Год спустя в реванше Альварес одержал победу раздельным решением судей. В 2022-м соперники вновь встретились на ринге в трилогии, и мексиканец снова вышел победителем, выиграв по очкам.

Ранее "Молодой Головкин" из Казахстана официально узнал дату боя после завоевания титула. А бывший тренер Головкина сделал заявление о бое Канело.

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