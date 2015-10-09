"Откат назад?" Батыр Джукембаев ответил на главный вопрос о своей карьере

Казахстанский боксер первого среднего веса Батыр Джукембаев (23-1, 17 КО) в интервью журналисту Vesti.kz рассказал как идет подготовка к вечеру бокса запланированный на 5 апреля в Астане.

В частности боксер ответил на вопрос не является ли бой в Казахстане откатом назад в его карьере, поскольку Джукембаев недавно заявил о планах стать чемпионом мира. А как известно для этого вероятность больше за океаном где Батыр и выступает с начала профессиональной карьеры.

"Нет я не считаю это шагом назад. Конечно для больших боев нужно часто выступать в Америке и завоевывать местную публику. В этот раз мне сделали два предложения: на конец марта в Америке, либо же в апреле, в Казахстане. А вечер бокса который будет в Астане - это первое шоу такого масштаба. Поэтому я захотел выступить перед нашими болельщиками, в нашей стране. Ведь на родине не так часто бывают такие большие вечера. По этому не откат назад, поскольку мы будем держать активность, проведем бой, будем подниматься в рейтинге. Поэтому не откат, если не шаг в перед", - сказал боксер в интервью Youtube-каналу SauBall.

Напомним, 5 апреля на вечере бокса в Астане Джукембаев проведет бой с британцем Кейном Гарднером (17-4, 7 KO). Главным событием ивента станет поединок чемпиона мира из Казахстана по версиям IBF и WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) и француза Анауэля Нгамиссенге (14-0, 9 КО).

Добавим, свой последний бой Батыр провел 22 мая 2024 года в Плант-Сити (США) и нокаутировал украинца Ивана Редкача (24-8-1, 19 КО).