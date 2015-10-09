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Любительский бокс
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Кто выйдет на ринг за Казахстан в третий день Кубка мира по боксу

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Кто выйдет на ринг за Казахстан в третий день Кубка мира по боксу ©пресс-служба Дирекции развития спорта

Четыре боксера сборной Казахстана выступят в третий день Кубка мира, который проходит в Бразилии, передают Vesti.kz.

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Четыре боксера сборной Казахстана выступят в третий день Кубка мира, который проходит в Бразилии, передают Vesti.kz.

Три поединка запланированы в мужской сетке и один - в женской.

Кто выйдет на ринг от Казахстана:

2 апреля 22:00

  • 55 кг, 1/4 финала: Нурсултан Алтынбек vs Билал Бенали (Франция).
  • 70 кг, 1/4 финала: Дархан Дуйсебай vs Макан Траоре (Франция).

    • 3 апреля 02:00

  • 51 кг, 1/4 финала: Жазира Уракбаева vs Каролина Алмейда (Бразилия).
  • 80 кг, 1/4 финала: Диас Молжигитов vs Никоден Козак (Польша).

    • Напомним, что во второй день соревнований выступали пять казахстанских боксеров, но лишь один из них прошел в следующий раунд. В то же время были зафиксированы разгромы, нокдауны и поражения в бою с Узбекистаном. Подробности приведены в этом материале.

    Кубок мира по боксу под эгидой World Boxing состоит из трех этапов. Первый проходит в Бразилии, второй запланирован в Казахстане (30 июня - 7 июля), а место проведения третьего этапа (21-27 июля) пока не определено.

    Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
    4 апреля 00:00   •   не начат
    Челси
    Челси
    (Лондон)
    - : -
    Тоттенхэм Хотспур
    Тоттенхэм Хотспур
    (Лондон)
    Кто победит в основное время?
    Челси
    Ничья
    Тоттенхэм Хотспур
    Проголосовало 3 человек
    Бокс Сборная Казахстана по боксу Бразилия

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