"Спасибо Казахстану!". Появилось видео с Баходиром Джалоловым

Непобежденный узбекский тяжеловес Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) прибыл в Астану, где 5 апреля состоится вечер бокса, передают Vesti.kz.

Соперником Джалолова будет украинец Игорь Шевадзуцкий (12-2, 10 КО).

Баходир поблагодарил местных любителей бокса за поддержку.

"Конечно, чувствую поддержку фанатов. Здесь очень много болельщиков. Я думаю, хороший бой покажем. Спасибо Казахстану за поддержку!", - сказал он.

Напомним, что на предстоящем ивенте выступит еще один представитель Узбекистана Отабек Холматов (12-1, 11 KO). Он сразится с филиппинцем Джейсоном Кано Манигосом (30-12-2, 20 КО).

Возглавит вечер бокса в Астане бой между Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО) и французом Анауэлем Нгамисенге (14-0, 9 КО). Соперники оспорят титулы по версиям IBF и WBO в среднем весе, которыми владеет казахстанец.

С полным кардом боксерского шоу можно ознакомиться по этой ссылке.