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"Спасибо Казахстану!". Появилось видео с Баходиром Джалоловым

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"Спасибо Казахстану!". Появилось видео с Баходиром Джалоловым ©НОК Узбекистана

Непобежденный узбекский тяжеловес Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) прибыл в Астану, где 5 апреля состоится вечер бокса, передают Vesti.kz.

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Непобежденный узбекский тяжеловес Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) прибыл в Астану, где 5 апреля состоится вечер бокса, передают Vesti.kz.

Соперником Джалолова будет украинец Игорь Шевадзуцкий (12-2, 10 КО).

Баходир поблагодарил местных любителей бокса за поддержку.

"Конечно, чувствую поддержку фанатов. Здесь очень много болельщиков. Я думаю, хороший бой покажем. Спасибо Казахстану за поддержку!", - сказал он.

Напомним, что на предстоящем ивенте выступит еще один представитель Узбекистана Отабек Холматов (12-1, 11 KO). Он сразится с филиппинцем Джейсоном Кано Манигосом (30-12-2, 20 КО).

Возглавит вечер бокса в Астане бой между Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО) и французом Анауэлем Нгамисенге (14-0, 9 КО). Соперники оспорят титулы по версиям IBF и WBO в среднем весе, которыми владеет казахстанец.

С полным кардом боксерского шоу можно ознакомиться по этой ссылке.

Лига наций 2025. Женщины   •   Лихтенштейн   •   Групповой этап, Лига С. Группа 3, женщины
4 апреля 20:30   •   не начат
Лихтенштейн
Лихтенштейн
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Лихтенштейн
Ничья
Казахстан
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Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Узбекистан

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