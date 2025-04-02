UFC решил судьбу Алмабаева после скандального боя с нокаутом

UFC официально представил обновленный рейтинг наилегчайшего веса. Примечательно, что изменения коснулись лишь двух бойцов, один из которых - казахстанец Асу "Зульфикар" Алмабаев (21-3), передают Vesti.kz.

Что произошло с Алмабаевым?

30 марта состоялся очередной турнир американского промоушена. В мейн-ивенте выступили экс-чемпион лиги Даны Уайта, мексиканец Брэндон Морено (23-8-2) и австралиец Стив Эрцег (12-4). Бой прошел всю дистанцию, а его итогом стала победа Морено единогласным решением судей.

Какое место у Алмабаева?

До этого события Эрцег занимал восьмую строчку наилегчайшего дивизиона, а Алмабаев располагался сразу за ним. Однако из-за очески конкурента "Зульфикар" вновь поднялся в рейтинге и вернул место, которое было у него до поражения португальцу ангольского происхождения Манелю Капе (21-7). Обновления появились на официальном сайте UFC.

Напомним, встреча с Капе состоялась 2 марта и закончилась скандальным поражением казахстанца. Дело в том, что Манель часто использовал удар пальцами в глаз, что запрещено правилами смешанных единоборств. Однако судьи не заметили хитрых панчей, после чего португалец нокаутировал Алмабаева.

Асу вошел в историю, как первый казахстанец в главном событии UFC.

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