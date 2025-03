"Сбежавшего" от казаха бойца наказали в главном поединке UFC

В Мехико (Мексика) прошел турнир UFC, главным событием которого стал поединок в наилегчайшем весе между местным бывшим чемпионом Брэндоном Морено (23-8-2) и австралийцем Стивом Эрцегом (12-4), передают Vesti.kz.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Морено единогласным решением судей.

Для мексиканца эта победа стала 23-й в карьере при восьми поражениях и двух ничейных исходах, в то время как Эрцег потерпел четвертое поражение при 12 победах.

