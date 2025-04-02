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Создавший проблемы Рахмонову боец возглавит турнир UFC

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Создавший проблемы Рахмонову боец возглавит турнир UFC ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Ирландский боец Иэн Гэрри, выступающий в полусреднем весе, получил шанс возглавить турнир UFC, передают Vesti.kz.

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Ирландский боец Иэн Гэрри, выступающий в полусреднем весе, получил шанс возглавить турнир UFC, передают Vesti.kz.

Его бой против бразильца Карлоса Пратеса станет главным событием UFC on ESPN 66, который пройдет 26 апреля на арене T-Mobile Center в Канзас-Сити.

В рейтинге полусреднего веса Гэрри занимает седьмое место, а Пратес - 13-е. На счету ирландца 15 побед и одно поражение, тогда как бразилец выиграл 21 бой и потерпел шесть неудач.


Напомним, что в декабре 2024 года Гэрри провел конкурентный бой с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0), несмотря на проигрыш по решению судей. Этот поединок стал первым, в котором Рахмонов был вынужден провести все пять раундов в октагоне.

Кубок Турции 2024/25   •   Турция, Стамбул   •   1/4 финала, мужчины
3 апреля 22:30   •   не начат
Бешикташ
Бешикташ
(Стамбул)
- : -
Гезтепе
Гезтепе
(Измир)
Кто победит в основное время?
Бешикташ
Ничья
Гезтепе
Проголосовало 22 человек
Ирландия Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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