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Европейский клуб хочет переманить лидера "Астаны"

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Европейский клуб хочет переманить лидера "Астаны" ©ФК "Астана"

Директор по развитию "МЛ Витебска" Дмитрий Краснодубский высказался о потенциальном переходе полузащитника "Астаны" Макса Эбонга, передают Vesti.kz

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Директор по развитию "МЛ Витебска" Дмитрий Краснодубский высказался о потенциальном переходе полузащитника "Астаны" Макса Эбонга, передают Vesti.kz

Он заявил, что в этом нет ничего невозможного и вопрос состоит лишь в плоскости финансов. 

"Мы хотим вернуть в Витебск витебских ребят: Карпицкого, Шуманского, Эбонга, Печенина. И не удивляйтесь, мол, это нереально. Со временем это все реально.

Все решают деньги? А вы думаете, что? Вы пообщайтесь с футболистами. Если Эбонгу дают такие же условия, что и в Казахстане, почему нет?", - цитирует Краснодубского BetNews. 

Макс Эбонг выступает за "Астану" с 2020 года. В составе столичного клуба он провел 151 матч, забил восемь голов и отдал 23 голевые передачи. 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

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