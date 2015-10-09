Головкин получил признание в США. Подробности

Популярный американский журнал The Ring сделал заявление о легендарном казахстанце Геннадии GGG Головкине (42-2, 37 KO), передают Vesti.kz.

Авторы публикации вспомнили о том, что боксер из Караганды за всю свою длинную карьеру ни разу не был сбит с ног соперниками.

"Несмотря на то, что он (GGG) сражался с одними из самых мощных панчеров своего времени, Геннадий Головкин ни разу не был отправлен в нокдаун. (У него) Один из самых крепких подбородков в истории бокса", — написали авторы.

В последний раз Головкин появлялся на ринге в сентябре 2022-го, однако официально карьеру не завершал. Тогда он встретился в трилогии с одним из лучших ударников поколения - мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2, 39 КО). Победа по очкам досталась оппоненту казахстанца.

Первый их бой состоялся еще в 2017 году и завершился ничьей. В 2018-м викторию отдали Канело.

В феврале 2024-го стало известно, что Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет Казахстана. А в сентябре того же года получил должность в World Boxing.

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