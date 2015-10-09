В команде Алимханулы заявили о бое с Бенавидесом и Канело

Менеджер Берик Султан из команды объединенного чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) рассказал о подготовке к предстоящему бою и раскрыл дальнейшие планы спортсмена, передают Vesti.kz.

5 апреля в Астане боксеру предстоит провести защиту титулов против седьмого номера рейтинга Международной боксерской федерации (IBF) француза Анауэля Нгамиссенге (14-0, 9 КО).

"Подготовка прошла очень хорошо. На протяжении двух месяцев готовились на юге Казахстана. Провели спарринги с нашими казахстанскими боксерами. Все тренеры прибыли из Америки, чтобы полноценно завершить подготовку", - сказал Султан в эфире Qazaqstan TV.

Помимо прочего, менеджер проинформировал, что Алимханулы уже находится в Астане, где продолжает процесс весогонки.

"Мы же готовимся не только к бою 5 апреля. У нас после этого поединка есть большие бои. Готовимся к Бенавидесу (Дэвид), готовимся к Канело (Саулю Альваресу). Начали готовиться к таким соперникам заранее. Привезли тренеров из Мексики, потому что у мексиканцев другой стиль. Мы хотим присоединить его к казахстанскому, чтобы создать единый агрессивный боксерский стиль", - добавил Султан.

Стоит отметить, что американец мексикано-эквадорского происхождения Дэвид Бенавидес (30-0, 24 KO) выступает на две весовые категории выше Алимханулы. На данный момент потенциальному сопернику казахстанца принадлежит временный пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом дивизионе.

Мексиканец Сауль Канело Альварес (62-2, 39 КО), в свою очередь, владеет поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и WBC во втором среднем весе.

Ранее Алимханулы выбрал "обидчика" Головкина и обратился к чемпиону мира. А чемпион мира уличил Жанибека в избегании боя.

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