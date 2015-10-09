Жанибеку Алимханулы "отдали" победу в бою за два пояса

Эксперты оценили перспективы казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) в предстоящем бою против француза Анауэля Нгамиссенге (14-0, 9 КО), который пройдет 5 апреля в Астане, передают Vesti.kz.

32-летний уроженец Жыланды является объединенным чемпионом мира в среднем весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Его титулы будут на кону, однако специалисты считают, что у Алимханулы нет веских поводов для беспокойства.

"Нгамиссенге не должен стать серьезным испытанием, и он может считать себя весьма удачливым бойцом, поскольку может побороться за объединенный титул чемпиона мира. Француз провел только один запланированный бой из 10 раундов и больше ни разу не выходил за рамки восьми раундов. Жанибек на уровень выше своего противника, и это должно проявиться здесь. Я ожидаю, что чемпион сделает свою работу где-то к середине", - пишет Пол Мейсон из PBF.

Отметим, что бой Жанибека и Анауэля станет мейн-ивентом вечера бокса в столице. Со-главным событием станет противостояние другого казахстанца - Султана Заурбека (19-0, 13 КО) по прозвищу "Казахский король нокаутов". Ему предстоит выйти на ринг против бывшего обладателя титула IBF Inter-Continental, южноафриканца Азинги Фузиле (18-2, 12 КО).

Ранее в команде Алимханулы заявили о бое с Бенавидесом и Канело. Также Жанибек выбрал "обидчика" Головкина и обратился к чемпиону мира.

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