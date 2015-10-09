Алимханулы выбрал "обидчика" Головкина и обратился к чемпиону мира

Объединенный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) обратился к обладателю пояса WBC доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1-1, 18 КО), обвинив его в трусости и выбрал более именитого соперника, передают Vesti.kz.

План казахстанца

В своем дивизионе 32-летний казахстанец является доминирующем чемпионом. Однако в одном из своих заявлений он сообщил, что не намерен объединять титулы среднего веса, так как считает оппозицию в лице кубинца Эрисланди Лары (31-3, 19 KO) и Адамеса слабой. Поэтому он нацелился на бой с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2, 39 КО).

"Карлос Адамес - никто! Все фанаты видели, кто он и как он дерется. Он очень боится меня, он боится потерять свой титул. Он трус", - объяснил Жанибек в X.

"Обидчик" Головкина

Стоит отметить, что Канело является бывшим принципиальным соперником другого казахстанца - Геннадия GGG Головкина (42-2, 37 KO). Их первый поединок прошел еще в 2017-м и завершился ничьей. Реванш был назначен на 2018-й год. В нем мексиканец нанес первое поражение уроженцу Караганды. В наступившей трилогии, в 2022-м, судьи вновь отдали победу Альваресу.

Что дальше?

На данный момент Канело владеет поясами Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) во втором среднем весе. 3 мая он проведет бой за звание абсолютного чемпиона против кубинца Уильяма Скула (23-0, 9 КО).

Алимханулы, в свою очередь, уже 5 апреля в Астане защитит титулы против француза Анауэля Нгамиссенге (14-0, 9 КО).

Ранее чемпион мира уличил Жанибека Алимханулы в избегании боя. Также стало известно, что Алимханулы станет абсолютным чемпионом мира.

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