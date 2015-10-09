Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 10:25
 

Алимханулы выбрал "обидчика" Головкина и обратился к чемпиону мира

  Комментарии (1)

Поделиться
Алимханулы выбрал "обидчика" Головкина и обратился к чемпиону мира ©Top Rank

Объединенный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) обратился к обладателю пояса WBC доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1-1, 18 КО), обвинив его в трусости и выбрал более именитого соперника, передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Объединенный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) обратился к обладателю пояса WBC доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1-1, 18 КО), обвинив его в трусости и выбрал более именитого соперника, передают Vesti.kz.

План казахстанца

В своем дивизионе 32-летний казахстанец является доминирующем чемпионом. Однако в одном из своих заявлений он сообщил, что не намерен объединять титулы среднего веса, так как считает оппозицию в лице кубинца Эрисланди Лары (31-3, 19 KO) и Адамеса слабой. Поэтому он нацелился на бой с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2, 39 КО).

"Карлос Адамес - никто! Все фанаты видели, кто он и как он дерется. Он очень боится меня, он боится потерять свой титул. Он трус", - объяснил Жанибек в X.

"Обидчик" Головкина

Стоит отметить, что Канело является бывшим принципиальным соперником другого казахстанца - Геннадия GGG Головкина (42-2, 37 KO). Их первый поединок прошел еще в 2017-м и завершился ничьей. Реванш был назначен на 2018-й год. В нем мексиканец нанес первое поражение уроженцу Караганды. В наступившей трилогии, в 2022-м, судьи вновь отдали победу Альваресу.

Что дальше?

На данный момент Канело владеет поясами Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) во втором среднем весе. 3 мая он проведет бой за звание абсолютного чемпиона против кубинца Уильяма Скула (23-0, 9 КО).

Алимханулы, в свою очередь, уже 5 апреля в Астане защитит титулы против француза Анауэля Нгамиссенге (14-0, 9 КО).

Ранее чемпион мира уличил Жанибека Алимханулы в избегании боя. Также стало известно, что Алимханулы станет абсолютным чемпионом мира.

"Я никогда этого не забуду". Чемпион с 30-0 признал силу удара Головкина

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Саутгемптон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Саутгемптон
Саутгемптон
(Саутгемптон)
- : -
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Саутгемптон
Ничья
Кристал Пэлас
Проголосовало 18 человек
Канело Альварес Сауль Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Алимханулы Жанибек Бокс Казахстанский Бокс Профессиональный бокс Лара Эрисланди WBA WBO WBC IBF

Реклама

Живи спортом!