Алимханулы станет абсолютным чемпионом мира. Но есть одно условие

Тренер объединенного чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) Марко Контрерас оценил перспективы своего подопечного перед боем в Астане, передают Vesti.kz.

Стоит отметить, что Контрерас в команде 32-летнего уроженца Жыланды недавно. Боксер решился на изменения в преддверии защиты титулов. Он отказался от Брайана Вилории и Бадди Макгирты в пользу Марко. Последний лестно высказался о казахстанце.

"Я думаю, что Жанибек лучший боец среднего веса на данный момент. И, возможно, он может стать абсолютным чемпионом, если другие чемпионы согласятся сразиться с ним", — цитирует слова Контрераса Legalbet.

Речь идет об обладателе пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинце Эрисланди Ларе (31-3, 19 KO) и чемпионе Всемирного боксерского совета (WBC) доминиканце Карлосе Адамесе (24-1-1, 18 КО).

Сам Алимханулы владеет титулами Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). 5 апреля в Астане за пояса казахстанца на ринге поспорит французский боксер Анауэль Нгамиссенге (14-0, 9 КО).

Ранее был назван исход чемпионского боя Алимханулы в Астане. Также стало известно, что Жанибек остался без крупного боя в 2025 году.

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