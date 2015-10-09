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Любительский бокс
Вчера 21:40
 

Битва с Узбекистаном и дуэли с хозяевами ринга. Что ждет Казахстан на Кубке мира по боксу

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Битва с Узбекистаном и дуэли с хозяевами ринга. Что ждет Казахстан на Кубке мира по боксу ©ДРС

В ночь с 1 на 2 апреля на  на Кубке мира от World Boxing в Бразилии на ринг выйдут пять боксеров из Казахстана, сообщают Vesti.kz.

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В ночь с 1 на 2 апреля на  на Кубке мира от World Boxing в Бразилии на ринг выйдут пять боксеров из Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Четыре боксера будут представлены в мужской сетке: Нурзат Онгаров, Талгат Сырымбетов, Алмат Абдуали и Даниял Сапарбай. И одна боксерша - Анита Адишева, выступит в женской части соревнований.

Кто выйдет от Казахстана на ринг:

Дневная сессия:
54 кг. Анита Адишева -  Рогалинска (Польша) - пара №1;

60 кг. Талгат Сырымбетов - Луис Оливейра (Бразилия) - пара №7;

Свыше 90 кг. Даниял Сапарбай - Нарендер (Индия) - пара №8.

Вечерняя сессия:
50 кг. Нурзат Онгаров - Асилбек Джалилов (Узбекистан) - пара №7; 

65 кг. Алмат Абдуали - Юри Рейс (Бразилия) - пара №8;

Напомним, что турнир стартовал в ночь с 31 марта на 1 апреля по казахстанскому времени. Первым от Казахстана начал выступление Нурсултан Алтынбек (55 кг), победив в 1/8 финала бразильца Майкла Триндаде. 

На Кубке мира принимают участие 130 спортсменов из 19 стран.

Турнир проходит под эгидой World Boxing и включает три этапа. Второй этап примет Казахстан (30 июня - 7 июля), а место проведения третьего этапа (21–27 июля) пока не определено.

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 апреля 00:00   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Эвертон
Эвертон
(Ливерпуль)
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Ливерпуль
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