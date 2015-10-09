Казахстанский боксер с победы стартовал на Кубке мира в Бразилии

Казахстанский боксер Нурсултан Алтынбек уверенно стартовал на Кубке мира от World Boxing по боксу в Бразилии. На стадии 1/8 финала спортсмен из Кызылорды встретился с местным боксером, представляющим Бразилию, передает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние между Алтынбеком и бразильцем Майклом Триндаде прошло всю дистанцию и завершилось победой казахстанца по очкам - 4:1.

Теперь Нурсултан пробился в 1/4 финала в весовой категории до 55 килограммов.

Напомним, что турнир стартовал этой ночью, с 31 марта на 1 апреля по казахстанскому времени. На Кубке мира принимают участие 130 спортсменов из 19 стран.

Турнир проходит под эгидой World Boxing и включает три этапа. Первый состоится в Бразилии с 31 марта по 6 апреля, второй примет Казахстан (30 июня - 7 июля), а место проведения третьего этапа (21–27 июля) пока не определено.

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