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Сегодня 12:55
 

Дуэль с Узбекистаном: с кем Казахстан проведет первые бои на Кубке мира

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Дуэль с Узбекистаном: с кем Казахстан проведет первые бои на Кубке мира ©НОК РК

Боксеры сборной Казахстана узнали своих первых соперников на старте Кубка мира, который пройдет в Бразилии, передают Vesti.kz.

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Боксеры сборной Казахстана узнали своих первых соперников на старте Кубка мира, который пройдет в Бразилии, передают Vesti.kz.

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В турнире примут участие 130 спортсменов из 19 стран, а казахстанские боксеры начнут выступления против следующих оппонентов:

Боксеры из Казахстана на этапе Кубка мира по боксу

🔹 50 кг (1/4 финала). Нурзат Онгаров - Асылбек Жалилов (Узбекистан);
🔹 55 кг (1/8 финала). Нурсултан Алтынбек - Майкл Триндаде (Бразилия);
🔹 60 кг (1/4 финала). Талгат Сырымбетов - Луис Оливейра (Бразилия);
🔹 65 кг (1/8 финала). Алмат Абдуали - Юри Рейес Фалькао (Бразилия);
🔹 70 кг (1/4 финала). Дархан Дуйсебай встретится с победителем боя Макан Траоре (Франция) - Криштиану Перейра (Бразилия);
🔹 80 кг (1/4 финала). Диас Молжигитов - Никоден Козак (Польша);
🔹 85 кг (1/2 финала). Даулет Толемисов встретится с победителем боя Абдулайе Траоре (Франция) - Жугно (Индия);
🔹 +90 кг (1/4 финала). Даниял Сапарбай - Нарендер (Индия).

Турнир проходит под эгидой World Boxing и включает три этапа. Первый состоится в Бразилии с 31 марта по 6 апреля, второй примет Казахстан (30 июня - 7 июля), а место проведения третьего этапа (21–27 июля) пока не определено.

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Брайтон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
2 апреля 23:45   •   не начат
Брайтон энд Хов Альбион
Брайтон энд Хов Альбион
(Брайтон)
- : -
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
Кто победит в основное время?
Брайтон энд Хов Альбион
Ничья
Астон Вилла
Проголосовало 2 человек
Бокс Сборная Казахстана по боксу Бразилия

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