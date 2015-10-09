Дуэль с Узбекистаном: с кем Казахстан проведет первые бои на Кубке мира

Боксеры сборной Казахстана узнали своих первых соперников на старте Кубка мира, который пройдет в Бразилии, передают Vesti.kz.

В турнире примут участие 130 спортсменов из 19 стран, а казахстанские боксеры начнут выступления против следующих оппонентов:

Боксеры из Казахстана на этапе Кубка мира по боксу

🔹 50 кг (1/4 финала). Нурзат Онгаров - Асылбек Жалилов (Узбекистан);

🔹 55 кг (1/8 финала). Нурсултан Алтынбек - Майкл Триндаде (Бразилия);

🔹 60 кг (1/4 финала). Талгат Сырымбетов - Луис Оливейра (Бразилия);

🔹 65 кг (1/8 финала). Алмат Абдуали - Юри Рейес Фалькао (Бразилия);

🔹 70 кг (1/4 финала). Дархан Дуйсебай встретится с победителем боя Макан Траоре (Франция) - Криштиану Перейра (Бразилия);

🔹 80 кг (1/4 финала). Диас Молжигитов - Никоден Козак (Польша);

🔹 85 кг (1/2 финала). Даулет Толемисов встретится с победителем боя Абдулайе Траоре (Франция) - Жугно (Индия);

🔹 +90 кг (1/4 финала). Даниял Сапарбай - Нарендер (Индия).

Турнир проходит под эгидой World Boxing и включает три этапа. Первый состоится в Бразилии с 31 марта по 6 апреля, второй примет Казахстан (30 июня - 7 июля), а место проведения третьего этапа (21–27 июля) пока не определено.