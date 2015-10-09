Казахстану "отдали" победу в дуэли с Узбекистаном за золото Кубка мира по боксу

Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс спрогнозировал золотую медаль Казахстана на Кубке мира от World Boxing по боксу в Бразилии, сообщают Vesti.kz.

По его мнению казахстанец Даулет Тулемисов способен побороться за золото в весе до 85 килограммов. Его оппонентом, который возьмет серебро британец считает боксера из Узбекистана Акмалжона Исроилова.

"Крузервейт не так силен, как некоторые другие дивизионы, которые мы видели до сих пор, хотя в нем все еще достаточно интриги, чтобы следить за происходящим. Несмотря на недавнее поражение нокаутом в первом раунде от Бекзада Нурдаулетова, молодежный чемпион мира Акмалжон Исроилов из Узбекистана имеет относительно удобный путь к финалу. На другой стороне сетки Даулет Тулемисов (Казахстан) является сильнейшим на бумаге, хотя индиец Джугну Ахлават и француз Абдулайе Траоре очень сильны сами по себе", - написал он в соцсети X.

Predictions:



🥇- Daulet Tulemissov

🥈- Akmaljon Isroilov

🥉- Jugnoo Ahlawat, Jakub Straszewski — Taylor O’Higgins (@TaylorOnSport) March 31, 2025

Напомним, турнир стартует в ночь с 31 марта на 1 апреля по казахстанскому времени. В соревнованиях примут участие 130 спортсменов из 19 стран.

Казахстанские боксеры узнали первых оппонентов. С итогами жеребьевки можно ознакомиться здесь.

Турнир проходит под эгидой World Boxing и включает три этапа. Первый состоится в Бразилии с 31 марта по 6 апреля, второй примет Казахстан (30 июня - 7 июля), а место проведения третьего этапа (21–27 июля) пока не определено.