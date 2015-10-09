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Канело оценил предстоящий бой за звание "абсолюта"

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Канело оценил предстоящий бой за звание "абсолюта" ©instagram.com/canelo

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) поделился мыслями о предстоящем титульном поединке против кубинца Уильяма Скулла (23-0, 9 КО), сообщают Vesti.kz.

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Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) поделился мыслями о предстоящем титульном поединке против кубинца Уильяма Скулла (23-0, 9 КО), сообщают Vesti.kz.

Мексиканский боец настроен решительно и готов подтвердить свой статус короля второго среднего веса (до 76,2 кг). Битва за звание абсолютного чемпиона состоится 4 мая в Саудовской Аравии.

"У него кубинская школа бокса. А она очень сложная. Он знает, как использовать всю площадь ринга. У него хороший джеб. Это боец хорошего уровня. И чемпион мира. Я же снова хочу стать абсолютным чемпионом в этом весе. Двукратным абсолютным чемпионом мира", - сказал Альварес в интервью на YouTube-канале FightHype.com.

По итогам предстоящего боя будет определен новый абсолютный чемпион мира во втором среднем весе.

Канело в последний раз боксировал в сентябре 2024 года, когда по очкам победил пуэрториканца Эдгара Берлангу (22-1, 17 КО).

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
2 апреля 23:45   •   не начат
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Канело Альварес Сауль Профессиональный бокс Мексика Куба

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