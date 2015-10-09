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Профессиональный боксер умер во время боя. Он бился в одном карде с казахстанцем

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Профессиональный боксер умер во время боя. Он бился в одном карде с казахстанцем ©IG/olarewajusuccess101

29 марта в Аккре (Гана) состоялся боксерский турнир, в рамках которого прошло противостояние между нигерийцем Габриэлем Олувасегуном (13-8-2, 12 КО) и ганцем Джоном Мбанугу (13-1-1, 12 КО). Этот поединок был омрачен трагедией, сообщают Vesti.kz.

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29 марта в Аккре (Гана) состоялся боксерский турнир, в рамках которого прошло противостояние между нигерийцем Габриэлем Олувасегуном (13-8-2, 12 КО) и ганцем Джоном Мбанугу (13-1-1, 12 КО). Этот поединок был омрачен трагедией, сообщают Vesti.kz.

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31-летний Олувасегун и 22-летний Мбанугу встретились в поединке, рассчитанном на восемь раундов. Но в середине боя Габриэль неожиданно упал на канаты. Сначала рефери начал отсчитывать нокдаун, но затем понял, что случилось что-то серьезное.

Врачи пытались реанимировать спортсмена, но в итоге констатировали о его смерти. Предположительная причина - остановка сердца.

Отметим, что Олувасегун выступал на профи-ринге с 2019 года. Принимал участие в ивентах в родной Нигерии, России, а на последний бой впервые приехал в Гану.

В июне прошлого года он проиграл на турнире в Москве (Россия), где также выступал представитель Казахстана Илья Очкин (9-4, 4 КО).

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