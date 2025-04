Профессиональный боксер умер во время боя. Он бился в одном карде с казахстанцем

29 марта в Аккре (Гана) состоялся боксерский турнир, в рамках которого прошло противостояние между нигерийцем Габриэлем Олувасегуном (13-8-2, 12 КО) и ганцем Джоном Мбанугу (13-1-1, 12 КО). Этот поединок был омрачен трагедией, сообщают Vesti.kz.

31-летний Олувасегун и 22-летний Мбанугу встретились в поединке, рассчитанном на восемь раундов. Но в середине боя Габриэль неожиданно упал на канаты. Сначала рефери начал отсчитывать нокдаун, но затем понял, что случилось что-то серьезное.

Врачи пытались реанимировать спортсмена, но в итоге констатировали о его смерти. Предположительная причина - остановка сердца.

Nigerian boxer, Gabriel Oluwasegun Olanrewagu has tragically passed away after suffering a fatal seizure, during a boxing match against Ghana’s John Mbanugu, at the Bukom Boxing Arena last night. pic.twitter.com/CZes74L8PS