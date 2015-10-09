Бивол готов оставить титул ради боя с главным соперником Канело

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассматривает возможность отказа от своих чемпионских поясов, если это потребуется для организации поединка против американца Дэвида Бенавидеса, передают Vesti.kz.

О возможной потере титулов сообщил промоутер Бивола Эдди Хирн. По его словам, команда российского боксера готова принять любые условия, которые поставит глава Управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

"Мы будем делать все, что скажет его величество. Учитывая, как Турки организовал первый бой между Биволом и Бетербиевым, я ожидаю, что их противостояние может перерасти в трилогию. Однако если его величество решит, что следующий бой должен состояться против Бенавидеса – никаких проблем. Конечно, мы бы хотели сохранить чемпионские титулы, но если нам придется расстаться с ними, мы тоже готовы", – заявил Хирн в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

На данный момент послужной список Бивола включает 24 победы (12 нокаутов) и одно поражение. В свою очередь, Бенавидес остается непобежденным – у него 30 побед, 24 из которых досрочные.

Напомним, 22 февраля Бивол победил Артура Бетербиева по очкам в реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Украинский боксер Александр Гвоздик ранее заявил, что Бенавидес способен одолеть Бивола.

К слову, Бенавидеса еще называют главной угрозой для мексиканской звезды Сауля Канело Альвареса, который под разными предлогами избегает встречи в ринге с Дэвидом.