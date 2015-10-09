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Профи-бокс
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Победит, но... Назван исход чемпионского боя Алимханулы в Астане

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Победит, но... Назван исход чемпионского боя Алимханулы в Астане ©Top Rank

Титулованный казахстанский боксер, чемпион IBF B&R Region Мадияр Жанузак в интервью Meta-ratings.kz поделился своим мнением о предстоящем чемпионском поединке Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) против Анауэля Нгамисенге (14-0, 9 КО), сообщают Vesti.kz.

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Титулованный казахстанский боксер, чемпион IBF B&R Region Мадияр Жанузак в интервью Meta-ratings.kz поделился своим мнением о предстоящем чемпионском поединке Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) против Анауэля Нгамисенге (14-0, 9 КО), сообщают Vesti.kz.

Их поединок возглавит вечер бокса в Астане, который состоится 5 апреля на ринге "Барыс Арены". Соперники оспорят титулы по версиям IBF и WBO в среднем весе, которыми владеет Алимханулы.

"Соперник хороший, выступает без поражений. Анауэль неплохо держит удар и голова у него крепкая. Однако Алимханулы бился и с более сильными оппонентами. Конечно, в ринге может произойти все что угодно, но я склоняюсь к победе Алимханулы. Думаю, он победит по очкам, либо команда француза откажется от продолжения боя", - заявил Жанузак.

Кроме того, в рамках ивента известные казахстанские боксеры: Султан Заурбек, Батыр Джукембаев, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан, Акниет Алимбай и Балауса Муздиман. При этом братья Махмуд и Торехан Сабырхан дебютируют на профи-ринге. 

Кроме того, на ринг в Астане выйдет известный боксер из Узбекистана Баходир Джалолов. С полным кардом вечера бокса можно ознакомиться по этой ссылке.

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 апреля 00:00   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Эвертон
Эвертон
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
Эвертон
Проголосовало 8 человек
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Казахстан

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