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Профи-бокс
Вчера 18:56
 

Баходир Джалолов отправился на бой в Казахстан

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Баходир Джалолов отправился на бой в Казахстан ©Olympic.uz

Непобежденный узбекский боксер-тяжеловес Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) и другой боксер из этой страны Отабек Холматов (12-1, 11 KO) в сопровождении тренеров отправились в Казахстан, сообщают Vesti.kz.

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Непобежденный узбекский боксер-тяжеловес Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) и другой боксер из этой страны Отабек Холматов (12-1, 11 KO) в сопровождении тренеров отправились в Казахстан, сообщают Vesti.kz.

Они выступят на вечере бокса в Астане, который состоится 5 апреля на ринге "Барыс Арены". Соперником Джалолова будет украинский боксер Игорь Шевадзуцкий (12-2, 10 КО). Холматов сразится с филиппинцем Джейсоном Кано Манигосом (30-12-2, 20 КО).

Возглавит вечер бокса в Астане бой между Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО) и французом Анауэлем Нгамисенге (14-0, 9 КО). Соперники оспорят титулы по версиям IBF и WBO в среднем весе, которыми владеет Алимханулы.

Кроме того, в рамках ивента известные казахстанские боксеры: Султан Заурбек, Батыр Джукембаев, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан, Акниет Алимбай и Балауса Муздиман. При этом братья Махмуд и Торехан Сабырхан дебютируют на профи-ринге. 

С полным кардом вечера бокса можно ознакомиться по этой ссылке.

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
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Лестер Сити
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Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Казахстан Узбекистан

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