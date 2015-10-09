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Чемпион мира уличил Жанибека Алимханулы в избегании боя

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Чемпион мира уличил Жанибека Алимханулы в избегании боя ©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Обладатель пояса по линии WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес высмеял другого чемпиона дивизиона казахстанца Жанибека Алимханулы, владеющего титулами по версиям WBO и IBF, передают Vesti.kz.

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Обладатель пояса по линии WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес высмеял другого чемпиона дивизиона казахстанца Жанибека Алимханулы, владеющего титулами по версиям WBO и IBF, передают Vesti.kz.

В социальных сетях Адамес ретвитнул публикацию, в которой упоминался Алимханулы, добавив эмодзи с изображением человека, убегающего от коня. Это был явный намек на то, что казахстанский боксер избегает поединка с доминиканцем. Прозвище Адамеса - Bronco, что переводится как "Дикий жеребец", также подчеркивает его намек.

В публикации от BoxingScene говорится, что Алимханулы больше заинтересован в бое с мексиканцем Саулем Канело Альваресом во втором среднем весе, чем в том, чтобы стать абсолютным чемпионом в среднем дивизионе.

Напоминаем, что Алимханулы вернется на ринг 5 апреля в Астане, где проведет защиту своих титулов против французского боксера Анауэля Нгамиссенге.

В свою очередь, Карлос Адамес 22 февраля завершил бой вничью с британцем Хамзой Ширазом.

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Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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