"Ман Сити" посоветовали избавиться от Хусанова: известна причина

Главному тренеру "Манчестер Сити" испанцу Хосепу Гвардиоле посоветовали включить в стартовый состав англичанина Нико О’Райли вместо узбекистанца Абдукодира Хусанова на матч 30-го тура АПЛ с "Лестером", передают Vesti.kz.

Новый герой в "Сити"?

Фанаты и эксперты выразили восхищение игре 20-летнего воспитанника в последней встрече Кубка Англии с "Борнмутом" (1:2). Напомним, тогда О’Райли вышел на замену Хусанову при счете 1:0 и перевернул ход встречи, отдав две результативные передачи.

Хусанов может потерять место в основе

"Пеп (Гвардиола) может избавиться от Хусановa, выпустив талант "Ман Сити", который похож на Деклана Райса. Если Гвардиола нацелен на три очка в, казалось бы, легком домашнем матче, он должен выпустить талантливого молодого игрока "Сити" (Нико О’Райли) вместо Абдукодира Хусанова. О’Райли уже продемонстрировал свои качества, а тот факт, что он может играть на нескольких разных позициях, делает его бесценным активом для Гвардиолы. Поэтому мы уверены, что поклонники "Манчестер Сити" были бы рады впервые увидеть его в стартовом составе на матч английской премьер-лиги, когда "Лестер" посетит "Этихад" (стадион "Сити")", - пишет Footballfancast.

Дебютный сезон новичков

Отметим, что О’Райли проводит дебютный сезон в основной команде "горожан". Ранее он выступал за "молодежку" английского гранда. Хусанов, в свою очередь, также переживает первую кампанию в коллективе испанского специалиста. В январе 2025-го он перешел из французского "Ланса" за 40 миллионов евро.

Ранее "Барселона" сорвала планы "Сити" на игрока за 60 миллиардов. А "Манчестер Сити" лишился Эрлинга Холанда.

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