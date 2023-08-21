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Турецкий гранд сделал жест в адрес Зайнутдинова

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Турецкий гранд сделал жест в адрес Зайнутдинова ©ФК "Бешикташ"

2 апреля игрок "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов отмечает свой 27-й день рождения, передают Vesti.kz.

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2 апреля игрок "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов отмечает свой 27-й день рождения, передают Vesti.kz.

Турецкий клуб не остался в стороне и поздравил футболиста с праздником.

"Сегодня день рождения нашего игрока Бахтиера Зайнутдинова. Поздравляем и желаем всего наилучшего!", - говорится в официальном сообщении "Бешикташа".


Зайнутдинов стал игроком "Бешикташа" в 2023 году, перейдя из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Турции казахстанец сыграл всего девять матчей, но результативными действиями не отметился. Его ограниченное участие в игре связано как с травмами, так и с решениями тренерского штаба.

Ранее в его карьере были выступления за "Ростов", "Астану" и "Тараз".

Казахстанский игрок может перебраться в Турцию благодаря Зайнутдинову

Кубок Турции 2024/25   •   Турция, Стамбул   •   1/4 финала, мужчины
3 апреля 22:30   •   не начат
Бешикташ
Бешикташ
(Стамбул)
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Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Турция Футбол

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