Казахстанский игрок может перебраться в Турцию благодаря Зайнутдинову

Руководитель пресс-службы сборной Казахстана Ермухамед Маулен сообщил, что вратарь национальной команды и "Астаны" Мухаммеджан Сейсен может продолжить карьеру в Турции, передают Vesti.kz.

По его словам, турецкие агенты проявляют интерес к голкиперу, а возможный переход может состояться при содействии Бахтиера Зайнутдинова.

"Есть информация от турецких агентов, что с помощью Бахтиера Зайнутдинова Мухаммеджан Сейсен вскоре может оказаться в чемпионате Турции", - заявил Маулен в эфире YouTube-канала Fonteam.

Напомним, Сейсен впервые вышел на поле в составе национальной сборной в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Лихтенштейна. Встреча завершилась победой команды Али Алиева со счетом 2:0. В предыдущей игре против Уэльса (1:3) место в воротах занимал Александр Заруцкий.

26-летний Сейсен начал свою профессиональную карьеру в 2018 году в составе "Тараза". Впоследствии он выступал за шымкентский "Ордабасы", а также защищал цвета молодежной сборной Казахстана.

Зайнутдинов представляет "Бешикташ" с 2023 года, когда был куплен у московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро. В настоящее время он проходит восстановление после травмы.