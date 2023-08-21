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Турция
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Казахстанский игрок может перебраться в Турцию благодаря Зайнутдинову

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Казахстанский игрок может перебраться в Турцию благодаря Зайнутдинову ©КФФ

Руководитель пресс-службы сборной Казахстана Ермухамед Маулен сообщил, что вратарь национальной команды и "Астаны" Мухаммеджан Сейсен может продолжить карьеру в Турции, передают Vesti.kz.

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Руководитель пресс-службы сборной Казахстана Ермухамед Маулен сообщил, что вратарь национальной команды и "Астаны" Мухаммеджан Сейсен может продолжить карьеру в Турции, передают Vesti.kz.

По его словам, турецкие агенты проявляют интерес к голкиперу, а возможный переход может состояться при содействии Бахтиера Зайнутдинова.

"Есть информация от турецких агентов, что с помощью Бахтиера Зайнутдинова Мухаммеджан Сейсен вскоре может оказаться в чемпионате Турции", - заявил Маулен в эфире YouTube-канала Fonteam.


Напомним, Сейсен впервые вышел на поле в составе национальной сборной в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Лихтенштейна. Встреча завершилась победой команды Али Алиева со счетом 2:0. В предыдущей игре против Уэльса (1:3) место в воротах занимал Александр Заруцкий.

26-летний Сейсен начал свою профессиональную карьеру в 2018 году в составе "Тараза". Впоследствии он выступал за шымкентский "Ордабасы", а также защищал цвета молодежной сборной Казахстана.

Зайнутдинов представляет "Бешикташ" с 2023 года, когда был куплен у московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро. В настоящее время он проходит восстановление после травмы.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
5 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
9 Женис 2 0 2 0 0-0 2
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
12 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

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Ничья
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