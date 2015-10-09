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Казахстанец раскрыл детали несостоявшегося трансфера в Европу

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Казахстанец раскрыл детали несостоявшегося трансфера в Европу ©instagram.com/shakhterfc

Нападающий "Елимая" и сборной Казахстана по футболу Иван Свиридов мог перейти в молдавский "Шериф" еще в 2023 году, передают Vesti.kz.

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Нападающий "Елимая" и сборной Казахстана по футболу Иван Свиридов мог перейти в молдавский "Шериф" еще в 2023 году, передают Vesti.kz.

Тогда он еще был игроком "Шахтера".

"У меня есть мечта, хочется играть при полном стадионе каждый матч, чувствовать себя полноценным футболистом. В Семее стадион всегда полный, поддержка сумасшедшая, ты выходишь и чувствуешь себя футболистом, что тебя знают. У меня были предложения из Европы, но не получалось договориться между клубами. Откуда? У меня было предложение из "Шерифа" в 2023 году. Я тогда еще был в "Шахтере", - цитирует игрока Sport+.

Свиридов провел 35 матчей за "Елимай" во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять голевых передач.

Он является воспитанником карагандинского футбола. Карьеру начинал в 2018 году в составе клуба "Астана М" во второй лиге. Также защищал цвета "Шахтер-Булата" и молодежной сборной Казахстана.

Прямая трансляция матчей "Актобе", "Астаны", "Ордабасы" и "Тобола" в КПЛ

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
5 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
9 Женис 2 0 2 0 0-0 2
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
12 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 3, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
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