Казахстанец раскрыл детали несостоявшегося трансфера в Европу

Нападающий "Елимая" и сборной Казахстана по футболу Иван Свиридов мог перейти в молдавский "Шериф" еще в 2023 году, передают Vesti.kz.

Тогда он еще был игроком "Шахтера".

"У меня есть мечта, хочется играть при полном стадионе каждый матч, чувствовать себя полноценным футболистом. В Семее стадион всегда полный, поддержка сумасшедшая, ты выходишь и чувствуешь себя футболистом, что тебя знают. У меня были предложения из Европы, но не получалось договориться между клубами. Откуда? У меня было предложение из "Шерифа" в 2023 году. Я тогда еще был в "Шахтере", - цитирует игрока Sport+.

Свиридов провел 35 матчей за "Елимай" во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять голевых передач.

Он является воспитанником карагандинского футбола. Карьеру начинал в 2018 году в составе клуба "Астана М" во второй лиге. Также защищал цвета "Шахтер-Булата" и молодежной сборной Казахстана.

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