"Актобе" догнал "Кайрат" после разгрома в КПЛ-2025

ФК "Актобе" нанес поражение "Атырау" в матче третьего тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Западное дерби в Атырау завершилось разгромным счетом 4:0 в пользу гостей. "Красно-белые" уже на седьмой минуте вышли вперед благодаря голу Уче Агбо.

На 38-й минуте Гильерме де Мораис отправил мяч в собственные ворота.

Третий гол в этой встрече был забит на 68-й минуте, когда Джордже Ивкович замкнул прострел Еркебулана Сейдахмета.

А, точку в игре на 89-й минуте поставил Дархан Бердибек.

Таким образом, "Актобе" набрал семь очков и настиг "Кайрат" на вершине турнирной таблицы. "Атырау" набрал три балла и занимает восьмое место.

В следующем туре, "Актобе" 5 апреля примет "Кайсар", а "Атырау" 6 апреля сыграет дома с "Кайратом".