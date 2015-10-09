"Актобе" догнал "Кайрат" после разгрома в КПЛ-2025

ФК "Актобе" нанес поражение "Атырау" в матче третьего тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Западное дерби в Атырау завершилось разгромным счетом 4:0 в пользу гостей. "Красно-белые" уже на седьмой минуте вышли вперед благодаря голу Уче Агбо.
На 38-й минуте Гильерме де Мораис отправил мяч в собственные ворота.
Третий гол в этой встрече был забит на 68-й минуте, когда Джордже Ивкович замкнул прострел Еркебулана Сейдахмета.
А, точку в игре на 89-й минуте поставил Дархан Бердибек.
Таким образом, "Актобе" набрал семь очков и настиг "Кайрат" на вершине турнирной таблицы. "Атырау" набрал три балла и занимает восьмое место.
В следующем туре, "Актобе" 5 апреля примет "Кайсар", а "Атырау" 6 апреля сыграет дома с "Кайратом".
Чемпионат России 2024/25 • Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург • Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30 • не начат
Кто победит в основное время?
Зенит
Ничья
Рубин
Проголосовало 13 человек
Реклама