"Ордабасы" оставили на последнем месте в КПЛ

Шымкентский "Ордабасы" и петропавловский "Кызыл-Жар" сыграли в матче третьего тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Туркестане, где шымкентцы пока принимают своих соперников завершилась со счетом 0:0. При этом команды имели ряд возможностей для гола.

Таким образом, шымкентцы и петропавловцы остаются без побед в КПЛ-2025. Более того "Ордабасы", еще не забил ни одного гола в этом сезоне. Шымкентцы до этого сыграли вничью с "Актобе" (0:0) и разгромно уступили "Кайрату" (0:4).

"Кызыл-Жар" сыграл вничью с "Жетысу" (1:1) и проиграл "Астане" (0:2).

У обоих клубов по два балла. "Кызыл-Жар" идет на 11 месте, а "Ордабасы" замыкает таблицу КПЛ.