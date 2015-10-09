Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 19:57
 

Гол на 92-й минуте и удаление. Драмой завершился матч "Тобол" - "Елимай" в КПЛ-2025

  Комментарии (3)

Поделиться
Гол на 92-й минуте и удаление. Драмой завершился матч "Тобол" - "Елимай" в КПЛ-2025 ©ФК "Тобол"

Костанайский "Тобол" и "Елимай" из Семея сыграли в матче третьего тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
3

Костанайский "Тобол" и "Елимай" из Семея сыграли в матче третьего тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
"Меня не услышали". Шомко сделал заявление о вызове в сборную Казахстана
Вчера 20:20  
Сенсацией завершился матч "Ахмата" Самородова со "Спартаком"
Вчера 20:53  
Самородов сделал громкое заявление после сенсации в РПЛ
Вчера 21:59  
"Манчестер Сити" оформил камбэк с Хусановым в составе
Вчера 22:34  

Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:1. Костанайцы сумели забить быстрый гол на девятой минуте: фланговую подачу замкнул белорусский нападающий Николай Сигневич.

Долгое время хозяева владели преимуществом и вели дело к победе, пока в конце матча, не случилось нарушение в штрафной "Тобола".

Защитник костанайцев Иван Миладинович ударил локтем по лицу Неманьяа Чаласана.

После просмотра видеоповтора Миладинович получил прямую красную карточку, а румын Эдуард Флореску на 92-й минуте уверенно реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Напомним, ранее "Тобол" обыграл "Улытау" (2:0) и сыграл вничью с "Женисом" (0:0). "Елимай" уступил "Атырау" (1:2) и обыграл "Кайсар" (2:0).

Костанайцы набрали пять очков и занимают четвертое место в таблице КПЛ-2025. У "Елимая" четыре балла и пятая строчка.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 19 лет   •   Мальта   •   Раунд 2, Лига B. Группа В3, женщины
1 апреля 17:30   •   не начат
Казахстан (U-19)
Казахстан (U-19)
- : -
Латвия (U-19)
Латвия (U-19)
Кто победит в основное время?
Казахстан (U-19)
Ничья
Латвия (U-19)
Проголосовало 226 человек
Елимай ФК Казахстан Тобол ФК КПЛ КПЛ 2025 Футбол

Реклама

Живи спортом!