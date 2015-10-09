Гол на 92-й минуте и удаление. Драмой завершился матч "Тобол" - "Елимай" в КПЛ-2025

Костанайский "Тобол" и "Елимай" из Семея сыграли в матче третьего тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:1. Костанайцы сумели забить быстрый гол на девятой минуте: фланговую подачу замкнул белорусский нападающий Николай Сигневич.

Долгое время хозяева владели преимуществом и вели дело к победе, пока в конце матча, не случилось нарушение в штрафной "Тобола".

Защитник костанайцев Иван Миладинович ударил локтем по лицу Неманьяа Чаласана.

После просмотра видеоповтора Миладинович получил прямую красную карточку, а румын Эдуард Флореску на 92-й минуте уверенно реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Напомним, ранее "Тобол" обыграл "Улытау" (2:0) и сыграл вничью с "Женисом" (0:0). "Елимай" уступил "Атырау" (1:2) и обыграл "Кайсар" (2:0).

Костанайцы набрали пять очков и занимают четвертое место в таблице КПЛ-2025. У "Елимая" четыре балла и пятая строчка.