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Вчера 20:53
 

Сенсацией завершился матч "Ахмата" Самородова со "Спартаком"

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Сенсацией завершился матч "Ахмата" Самородова со "Спартаком" ©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с московским "Спартаком" в матче 22-го тура РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с московским "Спартаком" в матче 22-го тура РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Грозном завершилась со счетом 0:0. Нападающий сборной Казахстана и "Ахмата" Максим Самородов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч целиком.

"Спартак" набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице, а "Ахмат" с 19-ю баллами располагается на 14-й строчке.

Напомним, что Самородов в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, забив три гола и оформив два ассиста.


Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 22 14 7 1 44-13 49
2 Зенит 22 14 4 4 44-14 46
3 Спартак М 22 13 5 4 41-17 44
4 Динамо М 22 12 6 4 48-24 42
5 ЦСКА М 22 12 5 5 33-15 41
6 Локомотив М 22 12 4 6 38-34 40
7 Рубин 22 9 5 8 29-33 32
8 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9 Акрон Тл 21 7 4 10 26-38 25
10 Химки 22 5 8 9 26-37 23
11 Крылья Советов 22 6 4 12 25-37 22
12 Динамо Мх 22 4 9 9 16-24 21
13 Пари НН 22 5 4 13 17-41 19
14 Ахмат 22 3 10 9 20-35 19
15 Факел 22 2 8 12 11-34 14
16 Оренбург 22 2 5 15 19-42 11

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