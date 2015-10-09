Сенсацией завершился матч "Ахмата" Самородова со "Спартаком"

Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с московским "Спартаком" в матче 22-го тура РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Встреча в Грозном завершилась со счетом 0:0. Нападающий сборной Казахстана и "Ахмата" Максим Самородов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч целиком.
"Спартак" набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице, а "Ахмат" с 19-ю баллами располагается на 14-й строчке.
Напомним, что Самородов в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, забив три гола и оформив два ассиста.
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