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Англия
Вчера 23:26
 

Хусанов узнал соперника за выход в финал Кубка Англии

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Хусанов узнал соперника за выход в финал Кубка Англии ©ФК "Манчестер Сити"

Завершились четвертьфинальные матчи Кубка Англии, и теперь известны команды, которые поборются за место в финале, сообщают Vesti.kz.

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Завершились четвертьфинальные матчи Кубка Англии, и теперь известны команды, которые поборются за место в финале, сообщают Vesti.kz.

Клуб защитник сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова "Манчестер Сити" в полуфинале турнира сыграет с "Ноттингем Форрест".

Жеребьевка состоялась перед поединком "Борнмут" - "Манчестер Сити" (1:2).

Как выглядят пары 1/2 финала:

"Ноттингем Форест" - "Манчестер Сити";

"Кристал Пэлас" - "Астон Вилла".

Матчи намечены на 26 апреля.

Напомним, что самым титулованным клубом в истории Кубка Англии является лондонский "Арсенал", на счету которого 14 завоеванных трофеев.

Действующим обладателем трофея остается "Манчестер Юнайтед", который в прошлом сезоне в драматичном финале одолел "Манчестер Сити" со счетом 2:1.

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 апреля 23:45   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Фулхэм
Фулхэм
(Лондон)
Кто победит в основное время?
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Манчестер Сити Узбекистан Футбол

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