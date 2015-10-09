Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 18:09
 

Столичный клуб оставили без победы в матче КПЛ-2025

  Комментарии (1)

Поделиться
Столичный клуб оставили без победы в матче КПЛ-2025 ©ФК "Женис"

Новичок КПЛ-2025 "Улытау" и столичный "Женис" сыграли вничью в матче третьего тура Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
1

Новичок КПЛ-2025 "Улытау" и столичный "Женис" сыграли вничью в матче третьего тура Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча Жезказгане завершилась со счетом 1:1.

Гости первыми вышли вперед на 17-й минуте после гола македонского форварда Эрдона Дачи.

Хозяевам поля в дебюте второго тайма удалось отыграться. На 48-й минуте точным ударом с пенальти отличился нападающий из Молдовы Николай Солодовников.

Отметим, что "Женис" забил первый гол в КПЛ-2025 и в третий раз в трех матчах сыграл вничью.

У "Улытау" вторая ничья и одно поражение. 


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Улытау ФК Женис ФК КПЛ КПЛ 2025 Футбол

Реклама

Живи спортом!