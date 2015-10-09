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КПЛ
Вчера 18:48
 

Бабаян раскритиковал игроков "Астаны" после разгромной победы в КПЛ

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Бабаян раскритиковал игроков "Астаны" после разгромной победы в КПЛ ©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура КПЛ. На своем поле столичные встречались с гостями из "Жетысу", сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура КПЛ. На своем поле столичные встречались с гостями из "Жетысу", сообщают Vesti.kz.

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Матч, прошедший на "Астана Арене", завершился победой хозяев со счетом 3:0. Хет-трик в составе победителей оформил хорватский лидер команды Марин Томасов

- Тяжело вкатывались в игру. Наверное, пауза на матчи сборных сказалась. Но к 15-й минуте нащупали игру и играли в тот футбол, в который хотели. Немножко хромала реализация, но вовремя забили второй гол. Не понравилось, что во втором тайме каждый на 10-15 процентов позволил себе расслабиться. Марин Томасов, конечно, молодец - он игрок матча. Все голы классные. Хотелось бы его поздравить.

- В первом тайме ваши подопечные нанесли 22 удара. Но чего не хватает в атаке для улучшения реализации?

- Мы знали, что у нас будет пространство при стандартах. Но расслабляться надо после гола, а не из-за количества опасных моментов. Нужно над этим работать.

- Дмитрий Шомко второй раз подряд появляется в старте, оставляя на скамейке запасных Яна Вороговского. Ян все еще далек от оптимальной формы, или же ему нужна была передышка после игр за сборную?

- Перед матчем с "Кызыл-Жаром" у Яна была температура. Я предупреждал игроков, чтобы они внимательно за собой следили. В той игре вышел Шомко и показал свою игру. Последние недели сборников не было в нашем составе, это тоже сыграло роль.

- Будет ли Абат Аймбетов подписан клубом? Ранее появилась информация, что он находится в расположении вашей команды.

- Он получил пару тренировок с нами, когда делал визу для игры за сборную, еще пару недель назад. Это было просто для поддержания его формы. Но все остальное - это не так. У него был действующий контракт в Турции до лета, а еще пару вариантов для продолжения карьеры. Но если он все же вернется в Казахстан, то, надеюсь, у него один вариант здесь (улыбается).

После этой победы "Астана" вновь оказалась в числе лидеров турнирной таблицы с семью набранными баллами. "Жетысу" же потерпел первое поражение в сезоне после двух подряд ничейных исходов.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

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Футбол КПЛ КПЛ 2025 Казахстан Астана Астана ФК Жетысу ФК Бабаян Григорий Шомко Дмитрий Вороговский Ян Кенесов Арман Аймбетов Абат

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