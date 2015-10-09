Аймбетов покинул Турцию и прибыл в расположение казахстанского клуба

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов в ближайшее время может вернуться в КПЛ и официально покинуть турецкий клуб "Адана Демирспор", сообщает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент Аймбетов находится в расположении "Астаны". Он присоединился к столичному клубу сразу после матчей сборной Казахстана. Вероятно, Абат подпишет контракт со столичным клубом.

"Адана Демирспор" за который выступал казахстанец в этом сезоне утратил даже математические шансы на сохранение прописки в Суперлиге. Клуб Аймбетова покинул высший дивизион впервые за четыре года, а также испытывает серьезные финансовые трудности.

В составе "Аданы Демирспор" Аймбетов провел суммарно во всех турнирах 30 матчей и забил пять голов.

Ранее форвард уже выступал за "Астану" - в период с 2021 по 2023 год. В составе столичного клуба он провел 91 матч и забил 29 голов.