В "Кайрате" приняли решение по Сатпаеву после дебюта в сборной Казахстана

В рамках третьего тура чемпионата Казахстана "Кайрат" сыграет на выезде против "Турана". Команды опубликовали стартовые составы на очную встречу, сообщают Vesti.kz.

В стартовом составе алматинского клуба отсутствует 16-летний нападающий Дастан Сатпаев. Ранее форвард установил исторические достижение в сборной Казахстана, став самым молодым дебютантом национальной команды в официальных матчах.

Отметим, что ранее Сатпаев провел два матча в КПЛ и отметился забитым голом в матче с "Астаной".

Прямую трансляцию матча "Туран" - "Кайрат" смотрите по следующей ссылке.

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