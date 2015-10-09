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КПЛ
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Камбэком и дублем форварда сборной Казахстана обернулся матч КПЛ

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Камбэком и дублем форварда сборной Казахстана обернулся матч КПЛ ©ФК "Кайсар"

В Кызылорде завершился стартовый матч третьего тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Местный "Кайсар" принимал на своем поле кокшетауский "Окжетпес", сообщают Vesti.kz.

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В Кызылорде завершился стартовый матч третьего тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Местный "Кайсар" принимал на своем поле кокшетауский "Окжетпес", сообщают Vesti.kz.

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Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Уже в первом тайме волки забили два гола в ворота гостей - дублем отметился Айбар Жаксылыков, который забил с игры на 20-й минуте, а на 38-й реализовал пенальти.

На 57-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления 18-летнего Темирлана Мурзагалиева. Это перевернуло ход игры. Спустя две минуты Дамир Марат отыграл один гол, а на 89-й минуте синегорцы сравняли счет благодаря точному удару Страхиньи Йовановича - 2:2.

После сыгранного матча в активе "Окжетпеса" четыре набранных очка, а у "Кайсара" два балла. Футболисты из Кокшетау поднялись на пятое место, а кызылординцы идут 11-ми.

Аймбетов покинул Турцию и прибыл в расположение казахстанского клуба

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 2 1 1 0 3-1 4
3 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
4 Актобе 2 1 1 0 2-1 4
5 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Атырау 2 1 0 1 3-3 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
12 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Астана   •   Тур 3, мужчины
30 марта 16:00   •   не начат
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