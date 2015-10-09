Камбэком и дублем форварда сборной Казахстана обернулся матч КПЛ

В Кызылорде завершился стартовый матч третьего тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Местный "Кайсар" принимал на своем поле кокшетауский "Окжетпес", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Уже в первом тайме волки забили два гола в ворота гостей - дублем отметился Айбар Жаксылыков, который забил с игры на 20-й минуте, а на 38-й реализовал пенальти.

На 57-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления 18-летнего Темирлана Мурзагалиева. Это перевернуло ход игры. Спустя две минуты Дамир Марат отыграл один гол, а на 89-й минуте синегорцы сравняли счет благодаря точному удару Страхиньи Йовановича - 2:2.

После сыгранного матча в активе "Окжетпеса" четыре набранных очка, а у "Кайсара" два балла. Футболисты из Кокшетау поднялись на пятое место, а кызылординцы идут 11-ми.

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