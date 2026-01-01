Темирлан Мурзагалиев
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
Команда
Кайсар Жас
Игры
22
Гол + Пас
3+0
Желтые карточки
5
Красные карточки
1
Мин
1464
Вторая лига Казахстана 2024
Команда
Кайсар-Шиели (мол)
Игры
2
Мин
135
Кубок Лиги 2024
Команда
Кайсар
Игры
1
Мин
45
Международный юношеский (U-19) турнир в Словении 2024
Команда
Казахстан (U-19)
Игры
1
Мин
8
Товарищеские матчи 2025
Команда
Казахстан (U-21)
Игры
1
Мин
90
Чемпионат Казахстана по футболу 2025
Команда
Кайсар
Игры
23
Гол + Пас
1+0
Желтые карточки
2
Красные карточки
1
Мин
2015
Кубок Казахстана по футболу 2025
Команда
Кайсар
Игры
1
Мин
90
Вторая лига Казахстана 2025
Команда
Кайсар-М
Игры
1
Мин
90
Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2027
Команда
Казахстан (U-21)
Игры
1
Мин
90
Премьер-Лига Казахстана 2026
Команда
Кайсар
Игры
Мин
Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига
Команда
Туран
Игры
7
Гол + Пас
1+0
Желтые карточки
3
Мин
603
Кубок Казахстана по футболу 2026
Команда
Туран
Игры
1
Мин
90