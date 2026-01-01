Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Футбол Спортсмены Темирлан Мурзагалиев

Темирлан Мурзагалиев

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
19 лет
Дата рождения
4 августа 2006
Команды
Казахстан (U-21)
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига

Команда
Кайсар Жас

Игры
22

Гол + Пас
3+0

Желтые карточки
5

Красные карточки
1

Мин
1464

Вторая лига Казахстана 2024

Команда
Кайсар-Шиели (мол)

Игры
2

Мин
135

Кубок Лиги 2024

Команда
Кайсар

Игры
1

Мин
45

Международный юношеский (U-19) турнир в Словении 2024

Команда
Казахстан (U-19)

Игры
1

Мин
8

Товарищеские матчи 2025

Команда
Казахстан (U-21)

Игры
1

Мин
90

Чемпионат Казахстана по футболу 2025

Команда
Кайсар

Игры
23

Гол + Пас
1+0

Желтые карточки
2

Красные карточки
1

Мин
2015

Кубок Казахстана по футболу 2025

Команда
Кайсар

Игры
1

Мин
90

Вторая лига Казахстана 2025

Команда
Кайсар-М

Игры
1

Мин
90

Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2027

Команда
Казахстан (U-21)

Игры
1

Мин
90

Премьер-Лига Казахстана 2026

Команда
Кайсар

Игры

Мин

Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига

Команда
Туран

Игры
7

Гол + Пас
1+0

Желтые карточки
3

Мин
603

Кубок Казахстана по футболу 2026

Команда
Туран

Игры
1

Мин
90


Реклама


Реклама



Живи спортом!