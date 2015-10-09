Новичок спас "Кайрат" после удаления в матче КПЛ

"Кайрат" одержал трудовую победу в матче третьего тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В гостях действующие чемпионы играли с "Тураном", сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Туркестане, завершилась победой "Кайрата" со счетом 2:1. На 30-й минуте алматинцы вышли вперед после гола с пенальти в исполнении Георгия Зарии.

На 48-й минуте фавориты остались в меньшинстве из-за удаления Александра Широбокова. Реакция от туркестанцев была мгновенной - на 54-й Игорь Стасевич сравнял счет.

Однако концовка игры была за оставшимися вдесятером футболистами "Кайрата". На 75-й минуте победный гол забил новичок алматинцев Жоржиньо Монтейру.

По итогам первого дня в третьем туре КПЛ "Кайрат" вырвался в единоличные лидеры чемпионата с семью баллами. "Туран" расположился на седьмой строчке с тремя очками.

Ранее в первом матче третьего тура КПЛ случился камбэк с удалением. Подробнее читайте здесь.