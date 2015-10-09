Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 17:57
 

Новичок спас "Кайрат" после удаления в матче КПЛ

  Комментарии (2)

Поделиться
Новичок спас "Кайрат" после удаления в матче КПЛ ©ФК "Кайрат", Ильяс Данира

"Кайрат" одержал трудовую победу в матче третьего тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В гостях действующие чемпионы играли с "Тураном", сообщают Vesti.kz.

Поделиться
2

"Кайрат" одержал трудовую победу в матче третьего тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В гостях действующие чемпионы играли с "Тураном", сообщают Vesti.kz.

Продолжение
"Ордабасы" опредилился с заменой Тагыбергену
Сегодня 18:32  
Гвардиола нашел усиление для "Ман Сити" из Бундеслиги. Сделка обойдется в 32 миллиарда
Сегодня 19:04  
Лондонское дерби определило первого полуфиналиста Кубка Англии 2024/25
Сегодня 19:30  
Камбэк случился в матче чемпионата Польши с участием Жукова
Сегодня 20:40  

Встреча, прошедшая в Туркестане, завершилась победой "Кайрата" со счетом 2:1. На 30-й минуте алматинцы вышли вперед после гола с пенальти в исполнении Георгия Зарии.

На 48-й минуте фавориты остались в меньшинстве из-за удаления Александра Широбокова. Реакция от туркестанцев была мгновенной - на 54-й Игорь Стасевич сравнял счет.

Однако концовка игры была за оставшимися вдесятером футболистами "Кайрата". На 75-й минуте победный гол забил новичок алматинцев Жоржиньо Монтейру.

По итогам первого дня в третьем туре КПЛ "Кайрат" вырвался в единоличные лидеры чемпионата с семью баллами. "Туран" расположился на седьмой строчке с тремя очками.

Ранее в первом матче третьего тура КПЛ случился камбэк с удалением. Подробнее читайте здесь.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 2 1 1 0 3-1 4
3 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
4 Актобе 2 1 1 0 2-1 4
5 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Атырау 2 1 0 1 3-3 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
12 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 3, мужчины
30 марта 18:00   •   не начат
Тобол
Тобол
(Костанай)
- : -
Елимай
Елимай
(Семей)
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Елимай
Проголосовало 32 человек
Футбол КПЛ КПЛ 2025 Казахстан Кайрат ФК Туран ФК

Реклама

Живи спортом!