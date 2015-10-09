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Лондонское дерби определило первого полуфиналиста Кубка Англии 2024/25

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Лондонское дерби определило первого полуфиналиста Кубка Англии 2024/25 ©ФК "Кристал Пэлас"

Лондонские "Фулхэм" и "Кристал Пэлас" сыграли в матче 1/4 финала Кубка Англии. Встреча завершилась разгромом в три мяча, передают Vesti.kz.

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Лондонские "Фулхэм" и "Кристал Пэлас" сыграли в матче 1/4 финала Кубка Англии. Встреча завершилась разгромом в три мяча, передают Vesti.kz.

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Игра прошла на стадионе "Крэйвен Коттедж" и завершилась победой гостей со счетом 3:0. Успех "Кристал Пэлас" принесли голы Эберечи Эзе (34'), Исмаилы Сарра (38') и Эдди Нкетиа (75').

Примечтально, что в таблице английской премьер-лиги (АПЛ) дела у "Фулхэма" идут лучше: они занимают восьмое место, а "Кристал Пэлас" находится на 12-й позиции.

Отметим, что "Кристал Пэлас" дважды в истории добирался до финала Кубка Англии (1990, 2016), но ни разу не смог завоевать трофей.

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