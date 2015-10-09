Громкая сенсация в Ла Лиге порадовала "Барселону" и "Реал"

В матче 29-го тура Ла Лиги между "Эспаньолом" и "Атлетико" произошла сенсация. Фавориты из столицы потеряли очки и добыли только ничью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч между командами завершился со счетом 1:1. На 38-й минуте матрасники вышли вперед благодаря голу Сесара Аспиликуэты, но на 71-й хозяева отыгрались - пенальти реализовал Хавьер Пуадо (71').

"Атлетико" потерял очки и теперь остался на третьей строчке с 57 баллами. Команда Диего Симеоне потеряла возможность сократить отставание от "Барселоны" (63) и "Реала" (60).

А вот "Эспаньол", набравший 29 очков, находится на 15-й строчке в Ла Лиге.