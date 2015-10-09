Камбэк случился в матче чемпионата Польши с участием Жукова

Польская "Пуща", в составе которой выступает казахстанский полузащитник Георгий Жуков, потерпела поражение в выездном матче 26-го тура внутреннего первенства. Соперником была "Краковия", передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Кракове и завершил со счетом 3:1 в пользу хозяев. Любопытно, что на 16-й минуте первыми отличились именно игроки "Пущи" - забил Михайл Косидис. Но дальше забивали лишь футболисты "Краковии": Отар Какабадзе (44'), Беньямин Кельман (45+4') и Мартин Минчев (49').

30-летний Жуков вышел на поле в стартовом составе "Пущи", но был заменен уже на 54-й минуте. Стоит отметить, что на 91-й минуте его партнеры по команде остались в меньшинстве из-за удаления Якуба Серафина.

После этой победы в активе "Краковии" 41 набранный балл и шестая строчка в таблице. "Пуща" Жукова идет 14-й с 25 очками.

Напомним, что в этом месяце Жуков впервые за три года сыграл за сборную Казахстана. Он принял участие в матчах с Уэльсом (1:3) и Лихтенштейном (2:0).

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