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Разгром-уничтожение случился в первом матче турецкого клуба после ухода Аймбетова

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Разгром-уничтожение случился в первом матче турецкого клуба после ухода Аймбетова ©ФК "Адана Демирспор"

В матче 29-го тура чемпионата Турции встретились две команды из зоны вылета - "Сивасспор" и "Адана Демирспор". Встреча обернулась разгромом, сообщают Vesti.kz.

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В матче 29-го тура чемпионата Турции встретились две команды из зоны вылета - "Сивасспор" и "Адана Демирспор". Встреча обернулась разгромом, сообщают Vesti.kz.

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Игра, прошедшая в Сивасе, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Единственный мяч в составе проигравших забил Салих Кавразлы (35'), а у победителей отличились Рэй Манай (13', 18'), Гарри Родригес (48'), Турач Беке (68') и Эфкан Бекироглу (76').

Благодаря этому разгрому "Сивасспор" набрал 30 очков, вырвался на 15-е место и покинул зону вылета. Что касается "Аданы Демирспор", то клуб досрочно вылетел из чемпиоаната. У них по-прежнему минус два очка.

Отметим, что это был первый матч "Аданы" после ухода из клуба казахстанского нападающего Абата Аймбетова.

Аймбетов покинул Турцию и прибыл в расположение казахстанского клуба

Футбол Турция Адана Демирспор ФК Аймбетов Абат Казахстан

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