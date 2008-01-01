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Футбол

Айбар Жаксылыков (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Кайсар нп 19
Место рождения
Балпык би п.
Дата рождения
24 июля 1997 (26 лет)
Пол
мужской
Рост, см
184
Вес, кг
68
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Жетысу-М

1

13 10 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Жетысу-М

7

1

150 5 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Жетысу-М

4

1+0

113 5 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Жетысу-М

4

53 4 (6)
Вторая лига Казахстана 2016 Жетысу-М

23

7+0

1244 8 (14)
Вторая лига Казахстана 2017 Жетысу-М

23

8+0

7

1626 9 (16)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Жетысу Б

31

13+2

+0/-1

5

1988 5 (12)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Жетысу

24

6+0

2

681 5 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Жетысу Б

8

8+0

4

631 5 (14)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Жетысу

16

6+1

2

1

622 6 (12)
Лига наций 2020/21 Казахстан

4

90 4 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Жетысу Б

1

58 2 (7)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Жетысу

18

4+2

+1/-1

2

1106 14 (14)
Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа Казахстан

3

94 5 (5)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Жетысу

1

21 3 (4)
Товарищеские матчи 2022 Казахстан

2

38
Суперкубок Казахстана 2022 Тобол

1

1+0

10
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022 Тобол

23

3+1

2

832 3 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Тобол

2

2+0

55 4 (4)
Лига чемпионов 2022/23 Тобол

2

90
Лига конференций 2022/23 Тобол

4

1+0

117
Суперкубок Казахстана 2023 Ордабасы

1

33
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 Ордабасы

14

2+1

350 1 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Ордабасы

6

153
Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024 Казахстан

3 (6)
Лига конференций 2023/24 Ордабасы

1

9
Премьер-Лига Казахстана 2024 Кайсар

8

1+0

1

368 9 (14)
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024 Кайсар

1

27
Кубок Лиги 2024 Кайсар

1

25 4 (4)

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