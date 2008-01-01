|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Жетысу-М
|
1
|
|
|
|
|13
|10 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Жетысу-М
|
7
|
|
|
|
1
|150
|5 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Жетысу-М
|
4
|
1+0
|
|
|
|113
|5 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Жетысу-М
|
4
|
|
|
|
|53
|4 (6)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Жетысу-М
|
23
|
7+0
|
|
|
|1244
|8 (14)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Жетысу-М
|
23
|
8+0
|
|
7
|
|1626
|9 (16)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Жетысу Б
|
31
|
13+2
|
+0/-1
|
5
|
|1988
|5 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Жетысу
|
24
|
6+0
|
|
2
|
|681
|5 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Жетысу Б
|
8
|
8+0
|
|
4
|
|631
|5 (14)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Жетысу
|
16
|
6+1
|
|
2
|
1
|622
|6 (12)
|Лига наций 2020/21
|Казахстан
|
4
|
|
|
|
|90
|4 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Жетысу Б
|
1
|
|
|
|
|58
|2 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Жетысу
|
18
|
4+2
|
+1/-1
|
2
|
|1106
|14 (14)
|Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа
|Казахстан
|
3
|
|
|
|
|94
|5 (5)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Жетысу
|
1
|
|
|
|
|21
|3 (4)
|Товарищеские матчи 2022
|Казахстан
|
2
|
|
|
|
|38
|Суперкубок Казахстана 2022
|Тобол
|
1
|
1+0
|
|
|
|10
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Тобол
|
23
|
3+1
|
|
2
|
|832
|3 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Тобол
|
2
|
2+0
|
|
|
|55
|4 (4)
|Лига чемпионов 2022/23
|Тобол
|
2
|
|
|
|
|90
|Лига конференций 2022/23
|Тобол
|
4
|
1+0
|
|
|
|117
|Суперкубок Казахстана 2023
|Ордабасы
|
1
|
|
|
|
|33
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Ордабасы
|
14
|
2+1
|
|
|
|350
|1 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Ордабасы
|
6
|
|
|
|
|153
|Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024
|Казахстан
|
|
|
|
|
|3 (6)
|Лига конференций 2023/24
|Ордабасы
|
1
|
|
|
|
|9
|Премьер-Лига Казахстана 2024
|Кайсар
|
8
|
1+0
|
|
1
|
|368
|9 (14)
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|Кайсар
|
1
|
|
|
|
|27
|Кубок Лиги 2024
|Кайсар
|
1
|
|
|
|
|25
|4 (4)