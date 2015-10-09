Асхата Тагыбергена представили в новом клубе. Подробности

Капитан сборной Казахстана и экс-полузащитник "Ордабасы" Асхат Тагыберген был представлен игрокам "Тобола". Ожидается, что вскоре костанайцы официально объявят о переходе опытного игрока, сообщают Vesti.kz.

По данным Meta-Ratings.kz, 34-летний Тагыберген уже тренируется в составе "Тобола" и был представлен игрокам команды. Сейчас капитан национальной команды готовится к матчу третьего тура КПЛ с "Елимаем".

Ранее пресс-служба "Ордабасы" официально объявила об уходе своего капитана Тагыбергена. Хотя сообщалось, что у Асхата были и другие варианты для продолжения карьеры.

Две недели назад Тагыберген подвергся открытой критике со стороны акима Шымкента, который указал на низкое качество футбола полузащитника и высокую зарплату. За Асхата в медиа ответила его супруга.

В начале этого сезона Тагыберген провел два матча за "Ордабасы" в КПЛ, а также принял участие в двух играх за сборную Казахстана в отборе ЧМ-2026.