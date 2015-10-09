Асхат Тагыберген покинул клуб после критики акима и скандала с зарплатой

Советник президента Казахстанской федерации футбола Нурсултан Курман подтвердил, что Асхат Тагыберген покинул "Ордабасы", передают Vesti.kz.

По его словам, полузащитник расторг контракт с клубом за десять месяцев до его завершения. При этом Тагыберген отказался от полной компенсации, согласившись на менее выгодные финансовые условия.

Пока капитан сборной Казахстана не принял решение о своем следующем клубе, хотя уже были названы главные претенденты на него.

Ранее аким Шымкента подверг критике Тагыбергена, упомянув его высокую зарплату в "Ордабасы". На это отреагировала и супруга футболиста.

34-летний Тагыберген в разное время выступал за "Актобе" и "Астану", а с 2014 года вызывается в национальную команду.

Ушедший из "Ордабасы" нападающий нашел себе новый клуб