Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 22:43
 

Асхат Тагыберген покинул клуб после критики акима и скандала с зарплатой

  Комментарии

Поделиться
Асхат Тагыберген покинул клуб после критики акима и скандала с зарплатой ©КФФ

Советник президента Казахстанской федерации футбола Нурсултан Курман подтвердил, что Асхат Тагыберген покинул "Ордабасы", передают Vesti.kz.

Поделиться

Советник президента Казахстанской федерации футбола Нурсултан Курман подтвердил, что Асхат Тагыберген покинул "Ордабасы", передают Vesti.kz.

По его словам, полузащитник расторг контракт с клубом за десять месяцев до его завершения. При этом Тагыберген отказался от полной компенсации, согласившись на менее выгодные финансовые условия.

Пока капитан сборной Казахстана не принял решение о своем следующем клубе, хотя уже были названы главные претенденты на него.

Ранее аким Шымкента подверг критике Тагыбергена, упомянув его высокую зарплату в "Ордабасы". На это отреагировала и супруга футболиста.

34-летний Тагыберген в разное время выступал за "Актобе" и "Астану", а с 2014 года вызывается в национальную команду.

Ушедший из "Ордабасы" нападающий нашел себе новый клуб

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 2 1 1 0 3-1 4
3 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
4 Актобе 2 1 1 0 2-1 4
5 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Атырау 2 1 0 1 3-3 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
12 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Туркестанская обл., Туркестан   •   Тур 3, мужчины
30 марта 17:00   •   не начат
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
- : -
Кызылжар
Кызылжар
(Петропавловск)
Кто победит в основное время?
Ордабасы
Ничья
Кызылжар
Проголосовало 122 человек
КПЛ КПЛ 2025 Ордабасы ФК Футбол

Реклама

Живи спортом!